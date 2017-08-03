WP: Трамп просил президента Мексики не говорить об отказе платить за стену на границе

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ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером Мексики Энрике Пеньей Ньето 27 января призывал своего коллегу не заявлять публично об отказе платить за строительство стены на границе двух стран, обещая, что средства на это будут "как-нибудь" найдены. Содержание беседы глав государств в среду изложила газета The Washington Post со ссылкой на имеющуюся у нее расшифровку разговора.
"Вам нельзя говорить это прессе, - несколько раз повторил Трамп. - Если вы намерены говорить, что Мексика не станет платить за стену, тогда я не хочу больше видеться с вами, ребята, потому что я не могу жить с этим". При этом президент США обещал, что средства на сооружение барьера "будут найдены через какую-нибудь схему".
Постройка стены на границе с Мексикой была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. В то же время в разговоре с Ньето он назвал это "наименее важной вещью из тех", которые они обсуждали, "но в политическом плане она может оказаться важнейшей". В Белом доме комментировать содержание данной беседы в изложении The Washington Post отказались.
Палата представителей Конгресса США 27 июля утвердила увеличение оборонного бюджета страны на $68 млрд, что включает также выделение средств на проект строительства физического барьера на границе США и Мексики. Указ о создании стены был подписан Трампом еще 25 января, ее протяженность должна составить более 3 тыс. км. Американский лидер неоднократно заявлял, что за сооружение стены заплатит Мексика. Президент Ньето ранее указывал, что Мексика не станет финансировать возведение барьера.