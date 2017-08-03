Трамп готовится к своему первому отпуску на посту президента США

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Дональд Трамп проведет свой первый 17-дневный отпуск на посту президента США в собственном гольф-клубе, расположенном в штате Нью-Джерси. Как сообщило агентство Associated Press, он отправится туда уже в ближайшую пятницу.

AP отмечает, что ранее Трамп неоднократно с презрением высказывался о самой мысли об отпуске. "Не берите отпуск. В чем смысл? Если вам не нравится ваша работа, то значит, вы ошиблись с выбором", - утверждал Трамп в своей книге "Думай как миллиардер", написанной в 2004 году. В интервью американскому телеведущему Ларри Кингу он также отмечал, что все его знакомые, добивавшиеся успеха, никогда не брали отпуск. "Они отдыхают, когда работают", - говорил Трамп.

За пристрастие к хорошему отдыху попадало от нынешнего президента и его предшественнику на этом посту Бараку Обаме. В августе 2011 года Трамп написал в своем Twitter: "Обама вчера играл в гольф. Теперь он направляется для 10-дневного отпуска на Мартас-Винъярд (остров в штате Массачусетс). Хорошенькая трудовая этика".

На самом деле, пишет агентство, сам Трамп старается проводить выходные отнюдь не на своем рабочем месте в Овальном кабинете. Почти половину из своих 23 уикендов он провел вдали от "болота" - так он окрестил Вашингтон в своей инаугурационной речи. Чаще всего хозяин Белого дома отправлялся в свои владения во Флориде и Нью-Джерси, а также в загородную резиденцию президента США Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.

Не выполняет Трамп и обещание не играть в гольф. "Я буду работать на вас, у меня не будет времени на гольф", - говорил он на митинге своих сторонников в штате Вирджиния. Тем не менее, став президентом, Трамп все-таки нашел свободное время для этого популярного у представителей американских элит занятия. В СМИ то и дело появляются фотографии главы государства, делающего на поле для гольфа эффектный замах клюшкой.

Однако AP отмечает, что в данном случае уйти в отпуск Трампа могли заставить обстоятельства - на время его отсутствия в Белом доме намечена замена систем отопления и кондиционирования, которые не менялись уже 27 лет. Как бы то ни было, сейчас продолжительный отдых Трампу явно не помешает, пишет агентство. Он уходит в отпуск после ряда скандалов с отставками ключевых сотрудников его администрации, среди которых руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас и директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи.