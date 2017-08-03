Глава МИД Германии считает, что Россия вновь поворачивается в сторону Европы

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БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль полагает, что планы России по сближению с США и Китаем не реализовались и Москва вновь поворачивается в сторону Европы. Такое мнение он высказал в опубликованном в четверг интервью журналу Stern, отвечая на вопрос, является ли РФ все еще надежным партнером для Германии.
"[Президент РФ] Владимир Путин надеялся найти в лице Китая равного партнера, но это [надежда] не оправдалось. Китайцы уверенно говорят: есть только две сверхдержавы, это мы и США", - считает министр.
"Вторая надежда русских на то, что с новой американской администрацией отношения сложатся лучше, чем с правительством [Барака] Обамы, которого они считали непредсказуемым и слишком мягким, также не оправдалась", - полагает он.
"Поэтому сейчас вновь есть осторожный поворот русских в сторону Европы", - убежден Габриэль.