Медведчук: от принятого в США закона о санкциях против России пострадает Украина

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Принятие в США закона об антироссийских санкциях будет иметь долговременные негативные последствия для Украины. Такое мнение высказал лидер Общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

"Украинским политикам, которые просто визжат от счастья в связи с подписанием закона о санкциях, могу сказать: этот закон не против России, он направлен против суверенитета Украины и восстановления территориальной целостности нашей страны", - говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте движения. "Закон о санкциях, - считает он, - это стратегический удар по Украине, по "партии мира" - тем политическим и общественно-политическим силам, которые выступают за мирное урегулирование конфликта и реализацию главного принципа реинтеграции востока страны: "возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс".

Политик отмечает, что "неизбежной, закономерной реакцией" радикальных сил на Украине на действия Вашингтона уже стала активизация "партии войны". "Несложно спрогнозировать, чем это обернется для Украины, - заявляет Медведчук, - новым витком эскалации конфликта на востоке страны, усилением внутренних противоречий. Более того, это если не похоронит окончательно реинтеграцию неконтролируемых территорий Донбасса, то на долгие годы, если не на десятилетия, сделает невозможным этот процесс. Процесс залога "сшивания" страны и объединения украинского народа".

Кроме того, закон о санкциях приведет к усилению напряженности в отношениях Киева с его европейскими партнерами, считает Медведчук.

"Данный закон ставит в тупик лидеров европейских стран, поскольку решение о введении заградительных мер принималось в одностороннем порядке - не только без согласования с ними, но и вопреки их мнению. А это значит, что санкционная политика Вашингтона подрывает суверенитет европейских держав. Противостояние ЕС - США означает усиление напряженности между Украиной и нашими европейскими союзниками, в первую очередь с Германией и Францией как участниками нормандского формата, - констатирует лидер движения "Украинский выбор".

Политик предсказывает также экономический ущерб европейских компаний в результате введения антироссийских санкций. "Указанный закон направлен против Евросоюза и в первую очередь стран старой Европы, таких как Германия, Франция, Австрия, Голландия и т. д. Огромные потери понесет экономика Европы, прежде всего флагманы, крупнейшие энергетические компании, которые сотрудничают с РФ", - считает он.

Медведчук также полагает, что закон о санкциях "бьет по самому [президенту США Дональду] Трампу, ограничивая функции исполнительной власти". Подписание президентом США закона, в котором речь идет о вмешательстве РФ в выборы, "может служить фактически подтверждением такого вмешательства, что даст возможность его противникам как следующий этап инициировать процедуру импичмента". "В сложившейся ситуации Трамп больше всего напоминает унтер-офицерскую вдову, которая "сама себя высекла", - отметил украинский политик.