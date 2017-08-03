Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 5 августа

КИШИНЕВ, 3 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил предстоящую встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным в Тегеране, где они будут присутствовать на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

"В Тегеране у меня запланирована встреча с Дмитрием Рогозиным. Она состоится 5 августа в российском посольстве", - сообщил в четверг Додон корреспонденту ТАСС. Он подчеркнул, что намерен обсудить на этой встрече ситуацию в российско-молдавских отношениях, которая сложилась после того, как в среду правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата.

Ранее Додон осудил действия кабинета министров, к которому президент находится в оппозиции. По его словам, "этим решением Молдавия была вовлечена в беспрецедентный за последнюю четверть века дипломатический и геополитический конфликт". Додон считает, что за конфликтом стоит контролирующая парламент Демократическая партия Молдавии и "ее кураторы на Западе".