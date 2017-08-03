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Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 5 августа

Международная панорама
3 августа, 19:07 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Президент Молдавии и вице-премьер РФ будут присутствовать на инаугурации иранского лидера Хасана Роухани

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Михаил Почуев/ТАСС

КИШИНЕВ, 3 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил предстоящую встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным в Тегеране, где они будут присутствовать на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

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"В Тегеране у меня запланирована встреча с Дмитрием Рогозиным. Она состоится 5 августа в российском посольстве", - сообщил в четверг Додон корреспонденту ТАСС. Он подчеркнул, что намерен обсудить на этой встрече ситуацию в российско-молдавских отношениях, которая сложилась после того, как в среду правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата.

Ранее Додон осудил действия кабинета министров, к которому президент находится в оппозиции. По его словам, "этим решением Молдавия была вовлечена в беспрецедентный за последнюю четверть века дипломатический и геополитический конфликт". Додон считает, что за конфликтом стоит контролирующая парламент Демократическая партия Молдавии и "ее кураторы на Западе".

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