Коалиция во главе с США заявила об уничтожении "лидера боевиков ИГ" в Сирии

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Возглавляемая США контртеррористическая коалиция во время нанесения авиаудара 7 июня в окрестностях города Меядин в Сирии уничтожила Лавдрима Мухаджери - выходца из самопровозглашенной республики Косово, который воевал на стороне боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг штабом коалиционных сил.

"Мухаджери был этническим албанцем из Качаника, Косово, самопровозглашенным лидером иностранных боевиков ИГ из Косово", - утверждают представители коалиции. По их словам, уничтоженный экстремист имел репутацию "самого известного и радикального боевика из числа албанцев", более того, "он несет прямую ответственность за распространение идеологии джихада в Европе" и привлечение новых членов в ряды группировки.

Кроме того, Мухаджери занимался планированием террористических атак. В частности, на его счету неудавшаяся попытка заложить бомбу во время футбольного матча между Израилем и Албанией в 2016 году.

Также 7 июня в Сирии был уничтожен соратник Мухаджери, другой албанец Ирфан Хафики.