Минобороны КНР потребовало от Индии восстановить порядок на границе

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Китай потребовал от Индии "восстановить порядок вдоль приграничной полосы", разделяющей Китай и Индию. Об этом сообщил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

"Мы требуем от индийской стороны отозвать войска, нарушившие границу, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского ведомства. - Как можно скорее надлежащим образом урегулировать этот вопрос и восстановить порядок вдоль приграничной полосы".

Жэнь Гоцян отметил, что "с момента начала инцидента Китай приложил большие усилия для урегулирования ситуации по дипломатическим каналам". "Китайская армия всегда руководствовалась [необходимостью] поддержания отношений между Китаем и Индией, а также сохранением мира и стабильности в регионе. Однако добрые намерения руководствуются принципами, а у сдержанности есть свои границы", - подчеркнул Жэнь Гоцян.

"Ни одна страна не должна недооценивать решимость и потенциал китайской армии по защите мира, не стоит недооценивать права Народно-освободительной армии Китая на отстаивание суверенитета страны", - добавил он.

"Китайская армия будет непоколебимо защищать территориальный суверенитет и безопасность", - резюмировал официальный представитель министерства обороны КНР.

Ситуация на границе

С начала июня обстановка на границе Китая и Индии остается напряженной. Военнослужащие КНР потребовали от индийской стороны снести два блиндажа в районе Докалам (Дока-Ла) на стыке границ индийского штата Сикким, а также Бутана и Тибетского автономного района КНР. Пекин полагает, что они были построены на его территории. 6 июня ночью китайцы разрушили эти блиндажи бульдозерами, 8 июня между солдатами Индии и Китая произошла потасовка, с обеих сторон есть пострадавшие.

После инцидента индийские военные остановили строительство дороги в районе Сиккима, которое вели в этом регионе рабочие КНР. В ответ МИД Китая выступил с серией заявлений, в которых обвинил индийских военнослужащих во вторжении на китайскую территорию. Внешнеполитическое ведомство КНР потребовало от Нью-Дели немедленно вывести индийские подразделения для возобновления диалога.