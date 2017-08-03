Ричард Спенсер вступил в должность министра ВМС США

ТАСС, 3 августа. Бывший инвестиционный банкир Ричард Спенсер принял присягу в качестве нового министра Военно-морских сил США. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на официальном сайте ведомства.

Спенсер служил в ВМС с 1976 по 1981 год, после чего перешел к финансовой деятельности, в частности, занимал должность финансового директора компании Intercontinental Exchange. До своего вступления в должность министра ВМС Спенсер также руководил инвестиционной компанией Fall Creek Management.

Министерство ВМС входит в состав оборонного ведомства США, он отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение американских ВМС, а также за людские и финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск не являются членами президентского кабинета.