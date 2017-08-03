Эмиссар ООН по Кипру уходит в отставку после провала мирных переговоров

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ООН, 3 августа. /ТАСС/. Эспен Барт Эйде покидает пост специального советника генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию после провала конференции в швейцарском городе Кран-Монтана, на которой не удалось достичь соглашения по воссоединению острова. Это подтвердил в четверг журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Господин Эйде завершает свой срок полномочий в качестве специального советника. Он находится с последним визитом на Кипре, встречается с различными сторонами, благодарит их за поддержку. Можете назвать это прощальным турне", - сказал Дюжаррик.
По его словам, конкретной даты, когда Эйде формально уйдет в отставку, нет. Как сообщил Дюжаррик, после визита на Кипр Эйде собирается вернуться на родину, в Норвегию, где завершит работу.
Официальный представитель генсека ООН не уточнил, идет ли поиск замены Эйде, который проработал эмиссаром по Кипру почти три года. Как заявил Дюжаррик, ООН готова продолжать посреднические усилия в кипрском урегулировании, если греческая и турецкая общины захотят возобновить диалог. В настоящий момент, отметил он, обе стороны "проходят через период размышления" после провала переговоров, на которые возлагались большие надежды.
С 28 июня по 7 июля на швейцарском курорте Кран-Монтана под эгидой ООН проходила конференция по Кипру, в которой приняли участие глава греческой общины, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи, представители Великобритании, Греции и Турции, а также Евросоюза, приглашенного на переговоры в качестве наблюдателя. Объявляя о закрытии конференции, Гутерриш проинформировал, что она "окончилась без достижения соглашения". Он сообщил, что между греко-кипрской и турко-кипрской сторонами остаются существенные разногласия по ряду вопросов, которые делают заключение сделки невозможным.
По итогам последней встречи с членами Совета Безопасности ООН 18 июля Эспен Барт Эйде заявил, что безрезультатное завершение конференции в Кран-Монтане - это "коллективный провал" участников переговоров, а не вина одной из сторон.