Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ

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ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн в четверг выразил несогласие со словами президента США Дональда Трампа об ответственности американского Конгресса за ухудшение отношений с Россией.
Утром Трамп на своей странице в Twitter написал, что отношения Вашингтона и Москвы "находятся на небывало и очень опасно низком уровне". "Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", - отметил он.
Маккейн в своем микроблоге согласился лишь с первым высказыванием Трампа насчет "опасно низкого уровня". "Вы можете благодарить [президента России Владимира] Путина за нападение на нашу демократию, вторжение к соседям и угрозы в адрес наших союзников", - утверждал сенатор.
Our relationship w/ Russia is at dangerous low. You can thank Putin for attacking our democracy, invading neighbors & threatening our allies— John McCain (@SenJohnMcCain) August 3, 2017
В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а ряд его положений - нарушающими Конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.