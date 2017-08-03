Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн в четверг выразил несогласие со словами президента США Дональда Трампа об ответственности американского Конгресса за ухудшение отношений с Россией.

Утром Трамп на своей странице в Twitter написал, что отношения Вашингтона и Москвы "находятся на небывало и очень опасно низком уровне". "Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", - отметил он.

Маккейн в своем микроблоге согласился лишь с первым высказыванием Трампа насчет "опасно низкого уровня". "Вы можете благодарить [президента России Владимира] Путина за нападение на нашу демократию, вторжение к соседям и угрозы в адрес наших союзников", - утверждал сенатор.

Our relationship w/ Russia is at dangerous low. You can thank Putin for attacking our democracy, invading neighbors & threatening our allies — John McCain (@SenJohnMcCain) August 3, 2017

В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а ряд его положений - нарушающими Конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.