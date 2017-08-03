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Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ

Международная панорама
3 августа, 20:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, августа. /ТАСС

Ранее американский лидер заявил, что можно благодарить Конгресс за "небывалый и очень опасно низкий уровень" отношений Вашингтона и Москвы

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Джон Маккейн

Джон Маккейн

©  AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн в четверг выразил несогласие со словами президента США Дональда Трампа об ответственности американского Конгресса за ухудшение отношений с Россией.

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Утром Трамп на своей странице в Twitter написал, что отношения Вашингтона и Москвы "находятся на небывало и очень опасно низком уровне". "Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", - отметил он.

Маккейн в своем микроблоге согласился лишь с первым высказыванием Трампа насчет "опасно низкого уровня". "Вы можете благодарить [президента России Владимира] Путина за нападение на нашу демократию, вторжение к соседям и угрозы в адрес наших союзников", - утверждал сенатор.

В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а ряд его положений - нарушающими Конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.

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