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ФБР арестовало программиста, остановившего распространение вируса WannaCry

Международная панорама
3 августа, 21:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, августа. /ТАСС

Британский специалист был взят под стражу сразу после участия в конференции по кибербезопасности

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Маркус Хатчинс

Маркус Хатчинс

© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Британский программист, сумевший остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, который в мае этого года поразил компьютеры по всему миру, арестован в США. Об этом в четверг сообщило британское агентство Press Association.

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По его данным, Маркус Хатчинс был взят под стражу в международном аэропорту Лас-Вегаса во второй половине дня в среду после того, как он принял участие в конференции экспертов в области кибербезопасности.

Также сообщается, что британское Национальное агентство по борьбе с преступностью подтвердило, что ему известно о задержании Хатчинса, однако добавило, что данный шаг является делом властей Соединенных Штатов.

По данным сетевого ресурса The Verge, ему предъявлены обвинения в распространении вредоносного программного обеспечения.

Хатчинсу инкриминируется участие в создании и распространении программы под названием Kronos, которая использовалась для похищения информации о банковских онлайн-операциях и данных кредитных карт. Как утверждают американские власти, Хатчинс рекламировал и продавал указанное ПО с целью извлечения личной выгоды. Kronos впервые был выявлен специалистами в июле 2014 года.

Как сообщил агентству Reuters представитель властей США, обвинения, предъявленные Хатчинсу, не имеют отношения к распространению вируса WannaCry.

Как сообщал онлайн-портал Motherboard, программиста задержали в среду. Порталу удалось побеседовать с друзьями Хатчинса, которые заявили, что не могут связаться с ним уже почти сутки и не знают, где он находится.

В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью порталу подтвердили информацию об аресте в США подданного Соединенного Королевства, однако заявили, что этот вопрос относится к компетенции американских правоохранительных органов.

Хатчинс, известный в интернете под псевдонимом MalwareTech, 13 мая сообщил, что ему удалось остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, атаковавшего системы по всему миру днем ранее. Данный вирус блокировал операционные системы компьютеров и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По данным "Лаборатории Касперского", к вечеру 12 мая было зафиксировано 45 тыс. нападений с помощью WannaCry.

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