СМИ: пять американских военных пострадали при теракте в Кабуле

ТАСС, 3 августа. По меньшей мере три мирных жителя погибли, пять военнослужащих США получили ранения в результате теракта, совершенного в среду в Кабуле. Об этом сообщила в четверг британская вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, боевик-смертник взорвал бомбу на пути следования автоколонны иностранных войск.