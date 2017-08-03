СМИ: пять американских военных пострадали при теракте в Кабуле

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ТАСС, 3 августа. По меньшей мере три мирных жителя погибли, пять военнослужащих США получили ранения в результате теракта, совершенного в среду в Кабуле. Об этом сообщила в четверг британская вещательная корпорация Би-би-си.
По ее данным, боевик-смертник взорвал бомбу на пути следования автоколонны иностранных войск.