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СМИ: пять американских военных пострадали при теракте в Кабуле

Международная панорама
3 августа, 22:14 UTC+3 ТАСС

В результате нападения погибли три мирных жителя

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 августа. По меньшей мере три мирных жителя погибли, пять военнослужащих США получили ранения в результате теракта, совершенного в среду в Кабуле. Об этом сообщила в четверг британская вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, боевик-смертник взорвал бомбу на пути следования автоколонны иностранных войск.

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