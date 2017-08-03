Госдеп: у РФ и США есть сферы для сотрудничества

"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги ЕвропыСпорт 3 августа, 22:39
Госдеп: у РФ и США есть сферы для сотрудничестваМеждународная панорама 3 августа, 22:30
"Автомобилист" по буллитам обыграл "Спартак" в Кубке губернатора Нижегородской областиСпорт 3 августа, 22:18
Сборная России по плаванию завоевала четыре золотые медали во 2-й день этапа КМ в МосквеСпорт 3 августа, 22:11
"Зенит" установил клубный рекорд по посещаемости домашних матчей в российской историиСпорт 3 августа, 22:01
Вопроса восстановления ВФЛА нет в повестке совместного заседания исполкома МОК и IAAFСпорт 3 августа, 21:55
"Зенит" попал в число "сеяных" команд раунда плей-офф Лиги ЕвропыСпорт 3 августа, 21:53
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги ЕвропыСпорт 3 августа, 21:50
CNN: часть бойцов поддерживаемой США сирийской оппозиции перешла на сторону АсадаМеждународная панорама 3 августа, 21:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. США и Россия могут сотрудничать в сферах общих интересов, многие в мире хотели бы видеть это. С таким заявлением выступила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Мы - две ядерные державы. Думаю, много кто в мире согласится, что Россия и Соединенные Штаты должны работать вместе в сферах общих интересов", - сказала она, отметив, что "Сирия - это хороший пример".
"У нас есть сферы, где мы можем сотрудничать", - добавила представитель внешнеполитического ведомства. При этом Науэрт признала, что сейчас отношения двух стран находятся на низком уровне.