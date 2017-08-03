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Госдеп: у РФ и США есть сферы для сотрудничества

Международная панорама
3 августа, 22:30 UTC+3

Представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт привела в пример сотрудничество в Сирии

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© Drew Angerer/Getty Images

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. США и Россия могут сотрудничать в сферах общих интересов, многие в мире хотели бы видеть это. С таким заявлением выступила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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"Мы - две ядерные державы. Думаю, много кто в мире согласится, что Россия и Соединенные Штаты должны работать вместе в сферах общих интересов", - сказала она, отметив, что "Сирия - это хороший пример".

"У нас есть сферы, где мы можем сотрудничать", - добавила представитель внешнеполитического ведомства. При этом Науэрт признала, что сейчас отношения двух стран находятся на низком уровне.

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