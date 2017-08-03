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В Госдепе заявили, что ужесточение санкций не означает объявление войны России

Международная панорама
3 августа, 23:12 дата обновления: 3 августа, 23:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, августа. /ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что закон положил конец надежде на улучшение отношений с новой американской администрацией

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ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Новый американский закон, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении Москвы, Тегерана и Пхеньяна, не является объявлением войны России. С таким заверением выступила в беседе с журналистами сотрудник Госдепартамента высокого ранга.

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На вопрос о том, равнозначен ли упомянутый нормативно-правовой акт в юридическом смысле слова объявлению торговой войны России, она ответила: "Нет, конечно". "Это не объявление войны", - добавила представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом она утверждала, что не ознакомилась с заявлением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который расценил появление в США означенного закона как объявление Москве "полноценной торговой войны". "Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец", - заявил российский премьер.

"Определенные лица из определенных правительств говорят такие утрированные вещи", - добавила представитель Госдепартамента.

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