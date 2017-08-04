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Fox: губернатор Западной Вирджинии переходит из Демократической в Республиканскую партию

Международная панорама
4 августа, 0:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, августа. /ТАСС

Согласно информации телеканала, Джим Джастис намерен объявить о своем решении на митинге, который состоится в четверг в городе Хантингтон

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НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис принял решение перейти из оппозиционной Демократической в правящую Республиканскую партию. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News со ссылкой на три источника.

Согласно их информации, губернатор намерен объявить о своем решении на митинге, который состоится в четверг в городе Хантингтон. Как передает телеканал, в ожидании выступления Джастиса на улицах Хантингтона собралось около одной тысячи сторонников президента США Дональда Трампа, который привел республиканцев к победе на всеобщих выборах прошлого года.

В июне по итогам внеочередных выборов в штатах Джорджия и Южная Каролина Республиканская партия увеличила на два мандата свое большинство в Палате представителей Конгресса США, количество которых достигло 241.

На выборах 8 ноября Дональд Трамп разгромил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Голоса в коллегии выборщиков распределились в соотношении 306 к 232 в его пользу. Для победы хватило бы и 270 голосов, но республиканец взял верх в ряде штатов, считавшихся прежде надежным оплотом демократов, включая Пенсильванию (20 выборщиков), Мичиган (16) и Висконсин (10).

Клинтон, несмотря на поражение на выборах, опередила республиканца Трампа по числу проголосовавших за нее избирателей примерно на 2,8 млн голосов. Эти цифры не имеют решающего значения. Выборы президента США не являются прямыми, избиратели голосуют за выборщиков, поддерживающих того или иного кандидата. 6 января Конгресс на совместном заседании обеих палат подвел итоги голосования, официально объявив победителем Трампа.

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Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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