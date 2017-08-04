Юрист Трампа: созыв жюри присяжных для расследования действий РФ не стал сюрпризом

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Решение спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающегося разбирательством по поводу утверждений о вмешательстве России в американские выборы, сформировать жюри присяжных не стало неожиданностью и является стандартной процедурой. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Fox News один из юридических консультантов президента США Джей Секулов, комментируя публикацию в газете The Wall Street Journal (WSJ).

"Это очевидно нельзя квалифицировать как сюрприз. В ходе таких разбирательств, как это, формирование жюри является типичной процедурой. Именно так разбирательство обычно и развивается", - отметил он. Секулов уточнил, что само по себе формирование жюри "должно проходить тайно, однако теперь это секретом уже не является".

"С учетом формирования жюри у нас нет никаких оснований полагать, что теперь президент [Дональд Трамп] находится под следствием", - добавил юрисконсульт главы государства, повторив неизменную позицию администрации на этот счет.

Секулов также отметил, что команда адвокатов президента США будет категорически против расширения сферы разбирательства.

"Это юридический вопрос. Сфера расследования очерчена и касается вмешательства России в выборы и их (россиян - прим. ТАСС) взаимодействия с предвыборным штабом Трампа. Выход разбирательства за эти пределы неприемлем", - пояснил он.

Юрисконсульт напомнил, что подобные предположения муссировались в американской прессе 10 дней назад. "Если это правда, то мы выйдем далеко за рамки мандата разбирательства. Мы определенно будем категорически против этого", - отметил он.

В то же время Секулов признал, что решение Мюллера сформировать жюри присяжных "ускорит разбирательство как в плане вызова свидетелей для дачи показаний, так и действий адвокатов этих свидетелей". Юрисконсульт главы государства, однако, не ожидает, что само расследование завершится раньше, чем предполагалось. Он в очередной раз заверил, что "президент Трамп не собирается пытаться уволить спецпрокурора", назвав подобные утверждения спекуляциями.

По данным WSJ, жюри присяжных было созвано несколько недель назад. Данный шаг, как отмечает издание, свидетельствует, "что разбирательство, которое ведет Мюллер, активизируется". Вместе с тем не ожидается, что оно завершится раньше, чем через несколько месяцев.

Мюллер был назначен спецпрокурором, или спецсоветником, как официально называется его должность, 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" за расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США и утверждений о взаимодействии предвыборного штаба Трампа с РФ. Между тем президент США и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также называла беспочвенными обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.