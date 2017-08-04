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Сенат утвердил Кей Бейли Хатчисон новым постпредом США при НАТО

Международная панорама
4 августа, 2:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, августа. /ТАСС

В 1993-2013 годах она была сенатором от штата Техас

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ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг большинством голосов утвердил Кей Бейли Хатчисон новым постпредом США при НАТО. Голосование по этой кандидатуре прошло в последний день работы верхней палаты Конгресса перед уходом на парламентские каникулы.

Республиканка из Техаса в 1993-2013 годах представляла свой штат в Сенате. После ухода из Конгресса 73-летняя Хатчисон работала в юридической фирме Bracewell & Giuliani.

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