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Китай выступает против новых санкций США в отношении России, Ирана и КНДР

Международная панорама
4 августа, 6:26 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Отмечается, что Пекин "выступает за разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг друга, путем равноправного диалога"

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ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Китай выступает против нового закона США об ужесточении санкционного режима в отношении трех стран: России, Ирана и КНДР. Об этом говорится в сообщении МИД КНР, имеющемся в распоряжении ТАСС.

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"Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций", - говорится в документе.

При этом в сообщении отмечается, что Пекин "выступает за разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг друга, путем равноправного диалога".

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон об ужесточении санкционного режима в отношении трех стран: России, Ирана и КНДР. В частности, закон закрепляет действующие санкции в отношении России и предусматривает возможность введения новых санкций, в том числе - в отношении компаний энергетического сектора. Документ стал результатом продолжительной работы членов обеих партий в американском Конгрессе, он был принят подавляющим числом голосов.

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Трамп, Дональд
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