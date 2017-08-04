Китай выступает против новых санкций США в отношении России, Ирана и КНДР

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ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Китай выступает против нового закона США об ужесточении санкционного режима в отношении трех стран: России, Ирана и КНДР. Об этом говорится в сообщении МИД КНР, имеющемся в распоряжении ТАСС.
"Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций", - говорится в документе.
При этом в сообщении отмечается, что Пекин "выступает за разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг друга, путем равноправного диалога".
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон об ужесточении санкционного режима в отношении трех стран: России, Ирана и КНДР. В частности, закон закрепляет действующие санкции в отношении России и предусматривает возможность введения новых санкций, в том числе - в отношении компаний энергетического сектора. Документ стал результатом продолжительной работы членов обеих партий в американском Конгрессе, он был принят подавляющим числом голосов.