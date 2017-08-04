СМИ: помощник Трампа по нацбезопасности срывает все его внешнеполитические планы

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер действует наперекор воле главы государства в вопросах внешней политики и фактически срывает его планы. Об этом сообщила в четверг газета The Daily Caller со ссылкой на бывших членов Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

"Все, что ни предложит президент, Макмастер отклоняет, - рассказал изданию один из них на условиях конфиденциальности. - Трамп хочет уйти из Афганистана, Макмастер стремится там к еще большей вовлеченности; Трамп хочет уйти из Сирии, Макмастер намерен внедряться туда; Трамп хочет разобраться с ситуацией вокруг Китая, Макмастер не желает этого; Трамп хочет решить проблему с исламом, Макмастер - нет; наконец, все мы хотим избавиться от [ядерной] сделки с Ираном, а Макмастер этого не желает".

"Я знаю, что президент не является большим поклонником того, что делает Макмастер. Не понимаю, почему он позволяет этому парню оставаться на данном посту, если тот подрывает все шаги, которые он [Трамп] хочет предпринять во внешней политике", - заявил другой бывший представитель администрации.

Он же обратил внимание на то, что подразделение СНБ, отвечающее за политику в отношении России, по-прежнему остается под руководством оставшихся сотрудников администрации Барака Обамы, которые "на полной скорости действуют" в соответствии с подходом прежней власти.

2 августа Белый дом сообщил об отставке директора по разведке СНБ Эзра Коэна-Ватника. Газета Politico утверждает, что Макмастер давно добивался его увольнения, однако ему удалось сделать это только после прихода на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли, приступившего к исполнению обязанностей 31 июля.

Планы последнего пока не известны, равно как и то, какие полномочия дал ему Трамп. Местные СМИ утверждают, что Трамп поручил Келли полностью изменить структуру работы западного крыла Белого дома и навести там порядок.