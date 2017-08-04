Опрос: почти 80% граждан Южной Кореи поддерживают деятельность президента страны

СЕУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина составляет 77%. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Gallup Korea в период с 1 по 3 августа среди тысячи жителей разных регионов страны.

Согласно данным исследования, 15% респондентов относятся к деятельности президента отрицательно. Это на 2% больше, чем на предыдущей неделе. Еще 8% затруднились дать ответ.

Уровень поддержки правящей демократической партии "Тобуро" снизился на 4 процентных пункта до 46%. Показатель оппозиционной Корейской партии свободы составил 11%. Уровень поддержки консервативной партии "Парын" зафиксирован на уровне 10%, Партии справедливости - 6%, Народной партии - 5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.