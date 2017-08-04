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Одесский губернатор призывает отменить концерт Лободы из-за ее выступлений в России

Международная панорама
4 августа, 10:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, августа. /ТАСС

При этом Максим Степанов отметил, что "нет ни одного юридического повода" запрещать концерт певицы

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КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Губернатор Одесской области Максим Степанов призвал администраторов отменить концерт певицы Светланы Лободы на стадионе "Черноморец", который намечен на 3 сентября - День города.

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"Я всегда выступал и выступаю за диктатуру закона и верховенство права. Нет ни одного юридического повода запрещать концерт Лободы в Одессе. Есть только нравственная позиция", - написал он в Facebook, отметив, что ранее Лобода выступала в Кремле и на российском Первом канале.

"Лобода не то, чтобы не любит [Украину], ей на Украину абсолютно наплевать", - добавил Степанов.

В мае представители радикальных организаций Одессы провели в Аркадии акцию протеста против концерта певицы в ночном клубе "Ибица", усмотрев "непатриотичность" в ее выступлениях в России. Митингующие бросали под ноги посетителей петарды, затем поступил звонок о минировании клуба. В результате концерт был отменен.

Ранее украинские радикалы сорвали концерт Лободы в Ивано-Франковске и пытались это сделать в Тернополе, где представление все-таки состоялось.

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