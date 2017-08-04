Президент Судана посетит Россию до конца года

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Визит президента Судана Омара аль-Башира в Россию планируется до конца 2017 года, ориентировочно он состоится в период с октября по декабрь. Об этом сообщил ТАСС государственный министр иностранных дел Судана Атта аль-Маннан Бахейт.

"Точная дата еще не определена, но он состоится в этом году", - сказал он.

Вопросы к проработке

Госминистр добавил, что появившаяся ранее в СМИ информация о том, что визит запланирован на вторую половину августа, не точна. "Он состоится точно не летом, подготовку планируется начать в сентябре, - продолжил он. - Сейчас мы можем сказать, что визит планируется между концом сентября и концом года".

По словам представителя Судана, точная дата зависит от решения технических вопросов, а именно от проработки планируемых для подписания документов. "Главное - не организовать визит ради визита, а наполнить его конкретным содержанием. Это будет исторически важный визит для обеих стран", - добавил он.

Бахейт не стал уточнять, подписания каких именно контрактов можно ожидать во время пребывания Омара аль-Башира в России, но отметил, что возможности для сотрудничества Москвы и Хартума в экономической сфере разнообразны. "Российские компании уже участвуют в добыче природных ископаемых в Судане, особенно золота, и мы считаем российских партнеров одними из лучших в этой сфере. Но нам есть куда двигаться и к чему стремиться, в частности в сфере сельского хозяйства", - добавил он.

Другой блок вопросов во время визита Омара аль-Башира в Россию будет касаться ситуации в регионе вокруг Судана - в Ливии, Йемене, Восточной Африке. "Так что общих вопросов много. Все это будет обсуждаться в деталях во время визита и, думаю, мы сможем выйти по ним на общие позиции", - отметил Бахейт.

Консультации в Москве

Дипломат добавил, что ряд вопросов сотрудничества РФ и Судана обсуждались на прошедшем в четверг заседании российско-суданского рабочего комитета высокого уровня, в работе которого он принимал участие вместе со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. "Это была плановая консультационная встреча по политическим вопросам по трем основным направлением: двусторонние отношения - а они у нас развиты по многим направлениям, проблемы в регионе, в частности вокруг Судана и в арабских странах, - и вопросы международного развития".

По словам Бахейта, консультации прошли плодотворно. "Наши позиции сходятся по многим вопросам. И скоро мы сможем увидеть реальные результаты этих дискуссий", - сказал он.

Бахейт отметил, что Россия остается важным партнером Судана в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), и в Хартуме заинтересованы во многих образцах продукции российского ВПК. "Россия - традиционно важный партнер Судана в военных вопросах, - сказал он. - Мы не только заинтересованы во многих продуктах, но Россия также помогает суданской оборонной промышленности. Так что у нас здесь много тем для разговора".

Госминистр подчеркнул, что вопросы о конкретных планах по контрактам в сфере ВТС следует адресовать военным. "Но ничего секретного здесь нет. Если что-то и планируется (к подписанию во время визита в РФ президента Судана - прим. ТАСС), информация об этом будет обнародована", - добавил он.

Другой важной темой сотрудничества Москвы и Хартума в сфере безопасности Бахейт назвал борьбу с терроризмом. "Единственный способ борьбы с терроризмом - это региональное и международное сотрудничество в этой сфере, - указал он. - Судан серьезно задействован в этом процессе, но важен не только обмен информацией, но также и понимание того, что действительно происходит на Земле, общее понимание этого феномена". "Терроризм стал огромной проблемой, но что такое терроризм, что мы понимаем точно под этим словом, кто считается с террористами? Важно достичь общего понимания, кто ими является, а кто нет", - обратил внимание дипломат.