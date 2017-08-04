Польские юристы: закон о декоммунизации не разрешает снос памятников Красной армии

ВАРШАВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Обновленный в Польше закон о декоммунизации не дает местным властям права сносить памятники Красной армии. Как сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу лидер польского мемориального общества "Курск" Ежи Тыц, к такому выводу пришли юристы в Варшаве, нанятые для анализа сложившейся ситуации.

В июле власти Польши приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе, как заявляли законодатели, мемориалов в честь Красной армии. Институт национальной памяти Польши, за которым в законе закреплена роль консультирующего органа, насчитал на территории страны 229 подлежащих демонтажу мемориалов красноармейцам.

"Общество "Курск" обратилось в варшавское юридическое бюро с просьбой подготовить юридическую экспертизу, касающуюся принятых в Сейме поправок о декоммунизации и возможности сноса на их основании памятников Красной армии. Экспертиза однозначно утверждает, что при данном тексте закона это невозможно, что это будет нарушением права", - сообщил Тыц.

"Варшавские юристы считают это дело очевидным. Чтобы снести памятник, нужно доказать, что он действительно пропагандирует, восхваляет, символизирует коммунизм, - указал он, добавив, что "экспертиза содержит документы, постановления суда в Страсбурге, касающиеся в том числе красной звезды и утверждающие, что этот символ не пропагандирует коммунизм".

Как подчеркнул Тыц, нужно понимать, что в законе нет четкой формулировки, напрямую указывающей на памятники благодарности Красной армии. "У нас уже нет памятников, пропагандирующих коммунизм. Закон написан так, что в соответствии с правом никакой памятник Красной армии не может быть снесен, за исключением случая, если они докажут в суде, что этот объект влияет, к примеру, на рост числа коммунистов в республике. Это невозможно", - констатировал лидер "Курска".

По словам Тыца, насчитавший в Польше 229 подпадающих под снос памятников Красной армии Институт национальной памяти может только выразить свое мнение о том или ином монументе. Власти не обязательно должны с ним соглашаться. "Мы будем использовать экспертизу юристов в суде, если местные власти решат сносить тот или иной памятник", - заключил он, не исключив, что дело дойдет до международного суда.

Суть поправок

В обновленном законе о декоммунизации утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение или демонстрируются в научных целях, в качестве произведений искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу, что произойдет уже в октябре текущего года.

Позиция РФ

Принятие нового закона МИД России назвал сознательной провокацией и заявил, что она не останется без последствий. Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.

С 1994 года между Москвой и Варшавой действует соглашение, которое обязует стороны вести учет и заботиться о сохранности "всех обнаруженных мест памяти и захоронений" жертв войн и репрессий. Польская сторона настаивает на том, что в ее обязанности входит забота только о памятниках, расположенных на территории кладбищ и воинских захоронений. Мемориалы, установленные вне таких мест, Варшава считает символами коммунизма, которые должны быть ликвидированы.