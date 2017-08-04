СМИ: рейтинг правительства Японии вырос почти на 9% после перестановок в кабмине

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Уровень поддержи японского правительства под руководством премьер-министра Синдзо Абэ вырос до 44,4%. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты первого опроса общественного мнения, проведенного агентством Kyodo после перестановок в правительстве.

Результаты прошлого опроса от 16 июля показали падение рейтинга почти на 10 процентных пунктов до 35,8%. Теперь же главе кабмина, по всей видимости, удалось в некоторой степени вернуть доверие населения. По данным опроса, более 45% респондентов положительно оценили перестановки в правительстве и административной верхушке правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Что касается ключевых назначений в кабмине, 55% опрошенных ожидают положительных результатов работы нового главы МИД Таро Коно, 61% испытывает аналогичные ожидания от нового министра по административным делам и коммуникациям Сэйко Ноды. Вместе с тем, как показал опрос Kyodo, по меньшей мере 53% населения выступают против внесения поправок в конституцию страны, что является одним из главных устремлений нынешнего премьер-министра.

Абэ провел перестановки в правительстве, чтобы восстановить доверие населения. За последние несколько месяцев из-за череды скандалов вокруг различных теперь уже бывших членов правительства, а также лично премьер-министра рейтинг одобрения кабмина упал более чем на 20 процентных пунктов: так, опрос газеты Mainichi Shimbun показал его снижение до 26%. В случае восстановления рейтинга, как полагают японские политологи, Абэ может пойти на роспуск нижней палаты парламента и назначение досрочных выборов, чтобы стабилизировать ситуацию, однако сам глава правительства заявил, что на этот счет пока ничего не решено.

По мнению наблюдателей, Абэ придавал большое значение тому, чтобы отвести от себя обвинения в назначении на министерские посты близких к нему людей, с которыми он состоит в дружеских отношениях. Так, назначение Ноды, довольно далекой от премьера, на один из ключевых постов могло быть направлено на то, чтобы показать готовность главы правительства слушать мнения своих оппонентов. Ранее его обвиняли в нежелании делать это и излишней самоуверенности. Нода уже заявила о своем намерении побороться за пост председателя ЛДП на предстоящих в сентябре 2018 года выборах.

В ходе перестановок свои посты сохранили лишь пять из 19 членов кабмина. Министром иностранных дел в новом правительстве Абэ вместо Фумио Кисиды, который занимал эту должность четыре года и восемь месяцев, стал Коно. Ключевое министерство обороны возглавил Ицунори Онодэра. Вместе с тем свои посты сохранили ближайшие соратники Абэ - вице-премьер, министр финансов Таро Асо, генсек кабмина Ёсихидэ Суга, а также министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, ответственный за развитие экономического сотрудничества с Россией.