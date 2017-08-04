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Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания

Международная панорама
4 августа, 14:00 дата обновления: 4 августа, 14:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, августа. /ТАСС

Экс-губернатор Одесской области в своем выступлении коснулся темы сотрудничества Грузии с Польшей, а также говорил об Украине

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КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. Об этом сообщает польское издание Telewizja Republika, которое разместило на своем канале в YouTube видео с его выступлением.

YouTube/Telewizja Republika

Саакашвили начал свое выступление на польском языке, а затем перешел на английский. Во время своей речи политик коснулся темы сотрудничества Грузии с Польшей, а также говорил об Украине. В пресс-службе Саакашвили пока не комментируют его приезд в Польшу.

26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Сам документ не опубликован. Администрация президента объяснила, что это - "конфиденциальная информация". Как утверждают юристы, в связи с отсутствием публичного указа Саакашвили не сможет обжаловать в судебном порядке лишение гражданства.

По какому документу Саакашвили прибыл в Польшу неизвестно. "Мы не даем такого типа информации, так как это было бы нарушением польского права"​, - сказала пресс-секретарь польской погранохраны Агнешка Голиас, отвечая на запрос ТАСС в Варшаве о том, по какому паспорту бывший президент Грузии пересек границу Польши и находится на ее территории.

Сам Саакашвили, который в это время находился в США, заявил, что будет добиваться возвращения на Украину. Грузинского гражданства его лишили 4 декабря 2015 года. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допускает, что Саакашвили будет экстрадирован в Грузию после того, как появится на Украине. В то же время генпрокурор пояснил, что он не имеет в виду автоматическую экстрадицию, так как для этого Киев должен получить очередной запрос из Тбилиси.

Варшавское восстание, направленное против гитлеровских оккупантов, вспыхнуло 1 августа 1944 года. Германские войска подавили сопротивление польских повстанцев лишь к октябрю. По некоторым подсчетам, погибли 17 тыс. повстанцев, однако точное число жертв до сих пор остается неизвестным. В последующих карательных операциях фашисты убили от 150 до 200 тыс. мирных жителей.

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Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
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