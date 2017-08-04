Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конституционный совет Франции запретил слежку за родственниками подозреваемых в терроризме

Международная панорама
4 августа, 14:21 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, августа. /ТАСС

В полицейской базе данных подозреваемых в склонности к терроризму числятся около 12 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Конституционный совет Франции признал в пятницу не соответствующим основному закону страны положение о ведении электронной слежки за родственниками и близкими лиц, склонных к террористической деятельности. Такое решение государственная инстанция, призванная осуществлять контроль за конституционностью законов, вынесла по ходатайству о необходимости анализа ряда положений закона о продлении чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

Одобренный парламентом 21 июля 2016 года закон содержал в себе также ряд дополнений в закон о разведке от июля 2015 года. В частности, разрешалось ведение слежки с использованием электронных средств за родственниками и близкими лиц, подозреваемых в намерении совершить теракт. Конституционный совет признал законным решение о продлении режима чрезвычайного положения во Франции на четыре месяца, однако счел при этом положение о слежке "нарушающим конституционное право на личную жизнь".

Ходатайство в Конституционный совет подали три французские правозащитные и общественные организации: La Quadrature du Net, French Data Network и Federation des fournisseurs d'acces a internet associatif. В поданном заявлении указывалось, что новое положение закона по существу разрешало властям проводить "массовую слежку за гражданами" и означало бы контроль за жизнью "многих десятков и даже сотен тысяч людей". Как уточняет в этой связи AFP, в настоящее время в базе данных полиции подозреваемых в склонности к терроризму лиц находится не более 11,7 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС: отсутствует связь с 17 горнорабочими рудника "Мир"
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
4
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
6
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
7
Российские военные одержали первую победу на Армейских международных игр - 2017
Темы дня
Новости партнеров
Реклама