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Первый из кандидатов в президенты Киргизии не смог пройти экзамен на знание госязыка

Международная панорама
4 августа, 16:58 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Согласно законодательству, все кандидаты в президенты обязаны хорошо владеть киргизским языком. Для определения уровня знаний госслужащих была разработана специальная система "Кыргызтест"

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БИШКЕК, 4 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Кандидат в президенты Киргизии, директор местной компании "Шматрица" Руслан Джунусов выбыл из предвыборной гонки, поскольку не смог пройти тест на знание государственного, киргизского языка. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в пятницу в Национальной комиссии по госязыку страны.

"Согласно законодательству, все кандидаты в президенты обязаны хорошо владеть киргизским языком. Для определения уровня знаний госслужащих была разработана специальная система "Кыргызтест", с помощью которой и определяются степень владения ими языком", - пояснили в комиссии. Для успешного прохождения теста претенденты на пост главы государства должны продемонстрировать уровень "выше среднего", набрав не менее 60 баллов из 100. "Джунусов показал результат в 46,1 балла", - уточнили в нацкомиссии.

В настоящее время экзамен на знание госязыка прошли уже два десятка из 59 объявивших о выдвижении кандидатов. Пока наивысшего результата сумел добиться известный в стране политик, журналист Адахан Мадумаров, который набрал 96,8 балла. На втором месте нынешний премьер страны Сооронбай Жээнбеков, во время тестирования он получил 94,6 балла.

Ранее о выдвижении кандидатами в президенты Киргизии центризбирком уведомили 59 граждан республики. На сегодняшний день их количество сократилось на четыре человека: двое добровольно отказались от участия в предвыборной кампании, один, как выяснилось в ходе проверки, не достиг 35-летнего возраста, и четвертый - не смог сдать экзамен по киргизскому языку.

Это не первый такой случай в истории республики. Девять лет назад один из кандидатов также не справился с заданием. "Вошел на экзамен кыргызом, а через час вышел оттуда русским", - пошутил он тогда, комментируя неудачу.

Выборы главы киргизского государства назначены на 15 октября 2017 года. Для получения удостоверения о регистрации, которая продлится до 10 сентября, помимо сдачи теста на знание киргизского языка, кандидаты обязаны собрать 30 тыс. подписей граждан в свою поддержку и внести избирательный залог в 1 млн сомов (около $15 тыс.).

Действующий президент Алмазбек Атамбаев не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.

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