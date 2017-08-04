Евросоюз расширил санкции в отношении России из-за Siemens

БРЮССЕЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Евросоюз расширил санкционный список в отношении России в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым.

В черный список вошли три физических и три юридических лица. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

"ЕС добавил троих россиян и три компании, вовлеченных в поставку газовых турбин в Крым, в список, против которых введены ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в заявлении.

В черный список включен замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и Сергей Топор-Гилка - генеральный директор дочерней компании госкорпорации "Ростех" - "Технопромэкспорт".

Черезов в министерстве курирует обеспечение устойчивого энергоснабжения и развития ТЭК Южного федерального округа, а именно Крыма, Севастополя и юго-западного региона Краснодарского края. Департамент оперативного контроля и управления в электроэнергетике также находится в его подчинении.

Кроме того, под ограничения попали три компании - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика".

Минэнерго включение в санкционный список замминистра и директора департамента не комментирует.

Ситуация вокруг турбин Siemens

Германский концерн Siemens 21 июля 2017 года заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, по его утверждению, четыре поставленные для электростанции в Тамани газотурбинные установки были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров при этом ранее подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. По словам министра, Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отмечал глава Минпромторга.

В "Технопромэкспорте" (входит в ГК "Ростех", строит две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе, ввод первых блоков которых запланирован на начало 2018 года) в свою очередь отметили, что "на сегодняшний день турбины прошли модернизацию, и специфицированы по характеристикам под проект", при этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование.