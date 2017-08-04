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Польша оценила ущерб от запрета вырубки в Беловежской пуще почти в $1 млрд

Международная панорама
4 августа, 17:29 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 4, августа. /ТАСС

Вырубка проводится по указанию властей страны для защиты массива от жука-короеда

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ВАРШАВА, 4 августа. /ТАСС/. Министерство окружающей среды Польши почти в $1 млрд оценило ущерб от прекращения вырубки деревьев в Беловежской пуще, которая, по утверждению властей страны, проводится для защиты массива от жука-короеда. Об этом в пятницу сообщило Польское агентство печати, в распоряжение которого попал ответ ведомства на претензии Суда ЕС.

"Остановка вырубки в Беловежской пуще, которой добивается Еврокомиссия (ЕК), повлечет за собой ущерб для окружающей среды на сумму около 3,2 млрд злотых ($915 млн)", - пишет министерство в ответе для суда в Страсбурге. В послании также подчеркивается, что польское природоохранное ведомство в данной ситуации действует с соблюдением европейских директив и в интересах защиты природы.

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Скандал вокруг вырубки Беловежской пущи продолжается в Польше уже несколько месяцев. На минувшей неделе министр окружающей среды Польши Ян Шишко заявил, что в настоящее время в пуще вырубке подлежат около 1,3 млн деревьев, зараженных жуком-короедом. По мнению министра, это необходимо, чтобы остановить процесс заражения, начавшийся в 2010-2011 гг. в период руководства страной партии "Гражданская платформа". Как считает Шишко, если бы тогда власть приняла меры и уничтожила несколько сотен деревьев, сейчас бы не пришлось спиливать миллион.

В свою очередь экологи протестуют против этих решений и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.

ЕК в начале июля направила в Суд ЕС иск с требованием к польским властям принять меры по приостановке вырубки деревьев. Европейские власти считают, что действия Варшавы противоречат законам о сохранении природы и угрожают безопасности объекта, занесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 28 июля Суд ЕС вынес постановление о немедленном прекращении вырубки Польшей реликтового леса в Беловежской пуще, однако, по сообщениям представителей природоохранных организаций, техника и лесорубы продолжают работать.

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