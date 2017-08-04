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Саакашвили после поездки в Польшу намерен отправиться в другие страны Европы

Международная панорама
4 августа, 18:24 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 4, августа. /ТАСС

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области во время визитов намерен пообщаться с зарубежными политиками

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ВАРШАВА, 4 августа. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, заявил о планах посетить некоторые страны Европы и в качестве лидера партии пообщаться с политиками. Об этом он сообщил в пятницу в интервью польской радиостанции RMF FM.

"Я являюсь лидером партии, несмотря на то, что [президент Украины Петр] Порошенко лишил меня гражданства. Украинское общество не согласится с этим решением, поэтому я вернусь на Украину. Сейчас я в Польше, несмотря на то, что Порошенко не хотел, чтобы я покидал США, где я узнал о лишении гражданства. Тогда я сразу же прилетел в Варшаву и планирую встречи в других европейских городах", - сказал он.

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В беседе с польской радиостанцией Саакашвили подчеркнул, что не собирается отказываться от планов реформирования Украины и намерен вести активную политическую деятельность. "Я нахожусь в Польше, чтобы обсудить сотрудничество моей партии с "Законом и справедливостью" (правящая в Польше партия - прим. ТАСС)", - пояснил он, добавив, что встреча с лидером этой партии Ярославом Качиньским сейчас не запланирована, но они находятся в контакте.

26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу Петра Порошенко. Сам документ не обнародован. Как утверждают юристы, в связи с отсутствием публичного указа Саакашвили не сможет обжаловать в судебном порядке лишение гражданства. Таким образом, Саакашвили, который в декабре 2015 года был лишен также гражданства Грузии, является в настоящее время лицом без гражданства.

В настоящее время Саакашвили прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. По какому документу он пересек польскую границу, неизвестно. "Мы не даем такого типа информацию, так как это было бы нарушением польского права", - сказала пресс-секретарь польской погранохраны Агнешка Голиас, отвечая на запрос корреспондента ТАСС в Варшаве о том, по какому паспорту бывший президент Грузии пересек границу Польши и находится на ее территории. По словам пресс-секретаря, такую информацию погранохрана предоставляет только уполномоченным госорганам.

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Темы
Отставка Михаила Саакашвили Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
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Польша Украина
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