Конгрессмен затребовал данные по делу экс-помощника главы Нацкомитета Демпартии США

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Председатель подкомитета по нацбезопасности комитета по контролю за правительственными ведомствами Рон ДеСантис (республиканец от штата Флорида) потребовал от Министерства юстиции США раскрыть подробности расследования, касающегося Имрана Авана, бывшего помощника председателя национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц.

Как сообщила в пятницу телекомпания Fox News, в письме на имя министра юстиции Джеффа Сешнса конгрессмен поднял вопрос о том, намерены ли федеральные прокуроры заморозить около 300 тыс. долларов, которые этот помощник пытался перевести в Пакистан. Аван и несколько его родственников подозреваются в хищении компьютерного оборудования, которое использовалось в Конгрессе США, а также в проникновении в закрытые компьютерные сети комитета Палаты представителей по иностранным делам. Даже после того, как об этом скандале стало известно, Аван продолжал получать жалованье в аппарате Конгресса благодаря протекции конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц (демократ от штата Флорида).

В конце июля Аван был арестован сотрудниками ФБР в вашингтонском аэропорту Даллеса. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, в том числе в закупке служебного компьютерного оборудования. В суде он заявил о своей невиновности и был освобожден из-под стражи до начала разбирательства. Обвиняемый сдал паспорт и обязан носить на ноге браслет, позволяющий отслеживать его местонахождение. Предварительные слушания по его делу намечены на 21 августа.

До июля 2016 года Дебби Вассерман-Шульц занимала пост председателя Национального комитета Демократической партии (НКДП). Она была вынуждена со скандалом уйти с этого поста после того, как на сайте WikiLeaks была опубликована переписка сотрудников НКДП, из которой следовало, что они активно стремились поддержать в ходе президентской избирательной кампании Хиллари Клинтон и дискредитировать ее основного конкурента из числа однопартийцев - сенатора Берни Сандерса.

Министерство внутренней безопасности и аппарат директора национальной разведки США выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации страны стояла Россия. В Москве эти подозрения неоднократно опровергали.