Власти США предъявили обвинения четырем чиновникам в организации утечек

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Власти США за период работы новой администрации президента Дональда Трампа предъявили обвинения в организации утечек информации уже четырем чиновникам, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр юстиции США, генеральный прокурор Джефф Сешнс.

"С января министерство увеличило более чем в три раза число открытых дел по утечкам по сравнению с тем числом, которое было в конце [периода работы] прошлой администрации. Мы уже предъявили обвинения четырем лицам в незаконном распространении засекреченных материалов", - сказал министр.

Также Сешнс отметил: "За первые шесть месяцев работы этой администрации министерство юстиции приняло на рассмотрение столько же выявленных случаев несанкционированного разглашения засекреченной информации, сколько мы получили за последние три года". Он заверил, что его ведомство "будет без колебаний выдвигать законные и корректные уголовные обвинения против тех, кто злоупотребил доверием общества". "Разглашение информации должно прекратиться", - подчеркнул министр.

"Чтобы предотвратить утечки, все ведомства и Конгресс должны делать больше", - считает он. При этом Сешнс выразил надежду на то, что "более существенную роль" в борьбе с этим явлением станут играть и СМИ. Сославшись на мнение следователей и прокуроров, он указал на рассмотрение возможности вручения повесток журналистам как весьма эффективной меры.

"Мы уважаем роль прессы и будем ее уважать, но она не может быть неограниченной. Они [журналисты] не могут публиковать ложь безнаказанно. Нам нужно сбалансировать роль прессы с защитой национальной безопасности и жизней тех, кто служит в разведсообществе, в вооруженных силах", - резюмировал Сешнс.

В свою очередь директор национальной разведки США Дэниел Коутс признал, что случаи утечек информации фиксируются на данном этапе не только в спецслужбах, но и в администрации, а также в Конгрессе.

"Я хотел бы указать, что эти случаи нарушения [режима обеспечения] национальной безопасности происходят не только в разведывательном сообществе. Они происходят по вине широкого круга источников в правительстве, включая исполнительную ветвь власти и Конгресс", - сказал Коутс.

Под правительством в Соединенных Штатах принято зачастую понимать все три ветви власти, а не только исполнительную. Официально Коутс считается координатором деятельности всех 16 разведывательных ведомств США.