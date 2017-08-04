Порошенко пообещал привлечь иностранцев к расследованию убийства Шеремета

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко пообещал привлечь иностранных специалистов к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, автомобиль с которым был взорван в центре столицы более года назад.

"Я с сделаю все, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность процесса, а также возможность работы иностранцев в составе следствия", - сказал президент журналистам после выступления по случаю Дня Национальной полиции Украины.

Порошенко вновь заявил, что завершение расследования для него является "делом чести". "Мы должны сделать все, чтобы и заказчики, и исполнители были привлечены к ответственности, чтобы убийцы были найдены. Это дело чести", - сказал он.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года по пути на работу. Дипломаты, международные правозащитные организации и украинская общественность неоднократно выражали обеспокоенность отсутствием ощутимых результатов в расследовании дела украинскими следователями.

Сразу после убийства Шеремета украинская сторона привлекала специалистов ФБР США к расследованию дела. Спустя полгода они заявили о завершении своей миссии по этому делу. А Нацполиция Украины сообщала, что в рамках расследования убийства Шеремета Киев обратился к 14 странам за международно-правовой помощью. Спустя три недели после гибели журналиста американская частная разведывательно-аналитическая компании Stratfor сообщила, что убийство Шеремета "организовала и осуществила команда профессионалов".

Через год после трагедии украинские правозащитники и журналисты попросили Евросоюз, США и Великобританию помочь в расследовании дела. Они предложили пригласить к работе на постоянной основе в составе следственной группы, работающей на базе МВД Украины, международных "следователей, прокуроров и детективов высокого уровня квалификации".