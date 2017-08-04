Reuters: США предложили СБ ООН проголосовать по новым санкция против КНДР в субботу

ТАСС, 4 августа. США предложили провести в субботу голосование в Совете Безопасности ООН по вопросу об ужесточении санкций против КНДР в связи с проведенными этой страной двумя новыми ракетными испытаниями. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Американская сторона намерена в пятницу направить проект резолюции Совбеза ООН всем 15 странам, входящим в него.