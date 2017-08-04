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Spiegel: глава МИД Германии в письме Могерини призвал ЕС сократить выплаты Турции

Международная панорама
4 августа, 19:21 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, августа. /ТАСС

Зигмар Габриэль отметил, что политика Эрдогана вступает "в резкое противоречие с европейской системой ценностей и требует четкого ответа" со стороны Брюсселя

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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль

© EPA/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал ЕС сократить объем финансовой поддержки Турции, выделяемой в рамках переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Как сообщил в пятницу еженедельник Spiegel, министр в письме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини обосновал это тем, что политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по его мнению, вступает "в резкое противоречие с европейской системой ценностей и требует четкого ответа" со стороны Брюсселя.

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Письмо было направлено Могерини 24 июля, уточнил журнал. Габриэль предложил ограничить финансовую помощь Турции выплатами по содействию демократии и построению правового государства. Тем самым будет гарантировано, что средства "пойдут на пользу турецкому гражданскому обществу", но не правительству, считает глава МИД ФРГ. Кроме того, он высказал мнение, что Европейский инвестиционный банк не должен заключать новых сделок с турецкой стороной.

ЕС и Турция договорились, что Анкара с 2014 по 2020 год получит в общей сложности €4,45 млрд в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз. Пока выплачена небольшая часть этих средств.

Таблоид Bild 31 июля сообщал, что правительство ФРГ призывает Еврокомиссию изучить вопрос о полном прекращении предоставления Анкаре финансовой помощи. Речь идет о миллиардах евро, писал тогда Bild.

Габриэль 20 июля заявил о том, что ФРГ пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе в экономической сфере. Последний виток обострения двусторонних отношений произошел из-за задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. Их обвинили в содействии деятельности террористических группировок.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Могерини, Федерика Эрдоган, Реджеп Тайип
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