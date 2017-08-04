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Reuters: в столице Сомали произошел сильный взрыв, идет стрельба

Международная панорама
4 августа, 19:19 дата обновления: 4 августа, 19:44 UTC+3 ТАСС

О случившемся сообщили очевидцы

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ТАСС, 4 августа. Сильный взрыв произошел в пятницу в центре столицы Сомали Могадишо, после чего в том же районе раздались выстрелы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Как сообщил агентству источник в полиции, взорвался заминированный автомобиль. Погиб как минимум один человек, еще один получил ранения. "Пока что я видел одного мертвого мирного жителя. Это была женщина, - цитирует агентство слова полицейского офицера Мохамада Хусейна. - Еще один мужчина был ранен".

Автомобиль, в котором была заложена бомба, стоял рядом с больницей.

Никто пока не взял на себя ответственность за этот взрыв.

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