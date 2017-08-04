Newsweek поместил на обложку сатирический фотоколлаж с Трампом

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НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американский еженедельник Newsweek разместил на обложку свежего номера сатирический фотоколлаж с президентом США Дональдом Трампом.
Американский лидер изображен развалившимся в кресле с банкой газировки и пультом от телевизора в руках. Фото обложки журнал разместил в пятницу в Twitter, сопроводив ее надписью: "Есть ли у Трампа все еще желание быть президентом?"
Does Trump still want to be president? America’s boy king doesn’t like to work hard. Read our latest cover story: https://t.co/SPddThkJin pic.twitter.com/gyAhCqV4Up— Newsweek (@Newsweek) 4 August 2017
На коленях у Трампа лежит смартфон, пакет с попкорном и чипсами. Рядом с креслом лежит открытая упаковка из McDonald’s.
"Лентяй, - гласит надпись на обложке, - Дональду Трампу скучно, и он устал. Можно только представить, как некомфортно он бы себя чувствовал, если бы делал хоть что-то".
В публикации указывается, что за шесть месяцев пребывания в Белом доме Трамп провел 40 дней в принадлежащих ему гольф-клубах в Мар-а-Лаго во Флориде и в Бедминстере в штате Нью-Джерси, что обошлось американским налогоплательщикам в $55 млн. В то же время он подписал 42 президентских указа, разместил в Twitter 1029 сообщений, но не провел через Конгресс ни одного важного законопроекта, отмечает журнал.
Издание приводит мнение биографа Трампа Тимоти О'Брайена, который в интервью газете The New York Times в мае заявил о том, что Трамп, "по сути, ленив". "Он даром использует многие процессы, о которых не имеет представления, - отметил президентский биограф. - Он привык к этому в мире бизнеса, и сейчас он поступает точно так же в мире политики".