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Сотрудники Секретной службы США переехали из небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке

Международная панорама
4 августа, 21:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, августа. /ТАСС

Куда именно переведен штаб Секретной службы, не сообщается

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НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Штаб сотрудников Секретной службы США, в задачу которой входит в том числе охрана первых лиц государства, переехал из небоскреба Trump Tower, где расположена нью-йоркская резиденция нынешнего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило в пятницу агентство AP.

Смотрите также

WP: секретная служба США запросила дополнительно $60 млн на охрану и поездки Трампа

СМИ: в Нью-Йорке похищен ноутбук Секретной службы США с подробным планом Trump Tower

NYT: переезд Трампа в Вашингтон не повлиял на режим охраны Trump Tower в Нью-Йорке

Как рассказала агентству представитель компании Trump Organization, сотрудники Секретной службы переехали из Trump Tower в другое неназванное место. По ее словам, такой шаг "более эффективен с точки зрения затрат и практичен в плане логистики".

Где именно теперь располагаются сотрудники службы, базировавшиеся ранее на постоянной основе в нью-йоркской высотке в центре Манхэттена, не уточняется. В самом ведомстве не стали распространяться по этому поводу. Агентство заверили в том, что данное решение не скажется негативно на безопасности Trump Tower.

По данным телекомпании CNN, безопасность нью-йоркской резиденции Трампа круглосуточно обеспечивали около 100 сотрудников федеральной Секретной службы. Наружную охрану здания осуществляют около 300 полицейских.

Ранее сообщалось, что охрана Trump Tower обходится властям мегаполиса примерно в $1 млн в сутки. При этом после переезда в Белый дом в январе этого года Трамп ни разу не посещал нью-йоркскую резиденцию.

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