Сотрудники Секретной службы США переехали из небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке

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НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Штаб сотрудников Секретной службы США, в задачу которой входит в том числе охрана первых лиц государства, переехал из небоскреба Trump Tower, где расположена нью-йоркская резиденция нынешнего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило в пятницу агентство AP.
Как рассказала агентству представитель компании Trump Organization, сотрудники Секретной службы переехали из Trump Tower в другое неназванное место. По ее словам, такой шаг "более эффективен с точки зрения затрат и практичен в плане логистики".
Где именно теперь располагаются сотрудники службы, базировавшиеся ранее на постоянной основе в нью-йоркской высотке в центре Манхэттена, не уточняется. В самом ведомстве не стали распространяться по этому поводу. Агентство заверили в том, что данное решение не скажется негативно на безопасности Trump Tower.
По данным телекомпании CNN, безопасность нью-йоркской резиденции Трампа круглосуточно обеспечивали около 100 сотрудников федеральной Секретной службы. Наружную охрану здания осуществляют около 300 полицейских.
Ранее сообщалось, что охрана Trump Tower обходится властям мегаполиса примерно в $1 млн в сутки. При этом после переезда в Белый дом в январе этого года Трамп ни разу не посещал нью-йоркскую резиденцию.