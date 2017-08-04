Сотрудники Секретной службы США переехали из небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Штаб сотрудников Секретной службы США, в задачу которой входит в том числе охрана первых лиц государства, переехал из небоскреба Trump Tower, где расположена нью-йоркская резиденция нынешнего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило в пятницу агентство AP.

Как рассказала агентству представитель компании Trump Organization, сотрудники Секретной службы переехали из Trump Tower в другое неназванное место. По ее словам, такой шаг "более эффективен с точки зрения затрат и практичен в плане логистики".

Где именно теперь располагаются сотрудники службы, базировавшиеся ранее на постоянной основе в нью-йоркской высотке в центре Манхэттена, не уточняется. В самом ведомстве не стали распространяться по этому поводу. Агентство заверили в том, что данное решение не скажется негативно на безопасности Trump Tower.

По данным телекомпании CNN, безопасность нью-йоркской резиденции Трампа круглосуточно обеспечивали около 100 сотрудников федеральной Секретной службы. Наружную охрану здания осуществляют около 300 полицейских.

Ранее сообщалось, что охрана Trump Tower обходится властям мегаполиса примерно в $1 млн в сутки. При этом после переезда в Белый дом в январе этого года Трамп ни разу не посещал нью-йоркскую резиденцию.