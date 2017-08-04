Саакашвили после посещения Польши планирует вернуться на Украину

ВАРШАВА, 4 августа. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, планирует после завершения визита в Польшу вернуться на Украину. Об этом он заявил в пятницу в интервью польскому телеканалу Telewizja Republika.

"Когда оказалось, что мой паспорт недействителен, я не мог покинуть США", - сказал Саакашвили, подчеркнув, что его политические оппоненты в Киеве именно на это и рассчитывали, надеясь, что он не вернется в страну. "Но я купил билет, американцы меня не задерживали, в Польше меня тоже никто не задержал. Меня хорошо здесь приняли, - подчеркнул он. - Потом я собираюсь на Украину".

Отвечая на вопрос о цели своей поездки в Польшу, Саакашвили утверждал, что хотел быть ближе к Украине. "Я чувствую себя украинцем. Прожил там много лет, - указал он. - Я - часть истории этой страны".

26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента страны Петра Порошенко. Как заявил Саакашвили, у него было гражданство только этой страны. Грузинского паспорта его лишили 4 декабря 2015 года.

Однако по какому документу он пересек польскую границу, неизвестно. В польской погранохране на соответствующий запрос корреспондента ТАСС заявили, что не сообщают "такого типа информацию, так как это было бы нарушением польского права".