СМИ: три человека погибли в результате теракта в Сомали

ТАСС, 4 августа. Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо возросло до трех. Шесть человек ранены. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на источник в полиции.

Автомобиль, в котором была заложена бомба, стоял рядом с больницей на улице, где также расположены несколько отелей.

Никто пока не взял на себя ответственность за этот взрыв.