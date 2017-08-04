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СМИ: три человека погибли в результате теракта в Сомали

Международная панорама
4 августа, 23:51 UTC+3 /Обновлено,

При взрыве пострадали еще шесть человек, сообщил источник в полиции

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ТАСС, 4 августа. Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо возросло до трех. Шесть человек ранены. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на источник в полиции.

Автомобиль, в котором была заложена бомба, стоял рядом с больницей на улице, где также расположены несколько отелей.

Никто пока не взял на себя ответственность за этот взрыв.

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