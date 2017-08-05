В Каракасе силовики разогнали марш оппозиции против Конституционной ассамблеи

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ТАСС, 4 августа. Подразделения полиции в пятницу разогнали манифестацию против Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы в столице страны Каракасе. Как сообщила электронная версия газеты El Nacional, от действий силовиков пострадали не менее семи человек.
Участники организованного оппозицией шествия собирались дойти до здания парламента, где ранее в пятницу было избрано руководство КА. Председателем однопалатного учредительного органа стала экс-глава МИД Дельси Родригес, его первое заседание пройдет уже в эту субботу.
С апреля в Венесуэле идут акции протеста против действий правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.