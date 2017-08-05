МИД Румынии: политика по отношению к РФ характеризуется "сдерживанием и диалогом"

БУХАРЕСТ, 5 августа. /ТАСС/. Политика Румынии по отношению к России характеризуется "сдерживанием и диалогом", как и политика НАТО по отношению к РФ. Это заявил в пятницу министр иностранных дел страны Теодор Мелешкану в интервью телеканалу Digi 24.

"Отношения с Россией очень ясно определены двумя словами: сдерживание и диалог, - сказал он. - Сдерживание означает присутствие в восточной части европейского континента, где имеет место, по крайней мере со стороны России, очень серьезное накопление вооруженных сил и вооружений. Это присутствие должно быть пропорциональным, не производя впечатления опасности, но обеспечивая безопасность восточного фланга, это политика диалога по темам, которые не являются предметом санкций".

Комментируя объявление правительством Молдавии вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персона нон грата, Мелешкану предположил, что вице-премьер "будет представлять свои точки зрения не на территории Молдавии, а в Москве или в другом месте". "У него больше не будет трибуны или возможности говорить эти вещи, придавая им другие вес и значение, на территории Молдавии" - заявил он.

Мелешану сообщил, что в МИД Румынии создан департамент стратегических коммуникаций для анализа и противодействия сфабрикованным новостям. "Ложные сообщения поступают по различным каналам, им необходимо противодействовать не цензурой или пропагандой, а представляя реальные и конкретные факты, которые дадут людям необходимую информацию", - сказал он. С его точки зрения, такие новости "приходят и с других направлений, но РФ особо выделяется этой технологией".