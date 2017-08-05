Заблокировавшему вирус WannaCry программисту может грозить до 40 лет тюрьмы

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ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Британскому программисту Маркусу Хатчинсу, остановившему распространение вируса WannaCry, может грозить до 40 лет тюремного заключения, если подтвердятся обвинения в распространении вредоносного программного обеспечения, которые предъявили ему власти США. Об этом в пятницу сообщила на своем сайте лондонская газета The Telegraph со ссылкой на мнение американского адвоката Тора Экеланда, специализирующегося на защите лиц, обвиненных в киберпреступлениях.
"Максимальное предусмотренное законом наказание, которое может ему грозить, - это десятилетия, приблизительно 40 лет. Я сомневаюсь, это был бы дикий исход. Но возможно ли это? Конечно, да", - приводит издание слова адвоката.
Как сообщал ранее сетевой ресурс The Verge, Хатчинсу инкриминируется участие в создании и распространении программы под названием Kronos, которая использовалась для похищения информации о банковских онлайн- операциях и данных кредитных карт. Как утверждают американские власти, Хатчинс рекламировал и продавал указанное ПО с целью извлечения личной выгоды. Kronos впервые был выявлен специалистами в июле 2014 года.
Как сообщил агентству Reuters представитель властей США, обвинения, предъявленные британскому программисту, не имеют отношения к распространению вируса WannaCry.
23-летний Маркус Хатчинс был арестован агентами ФБР в штате Невада, где он участвовал в конференции экспертов в области кибербезопасности.
Хатчинс, известный в интернете под псевдонимом MalwareTech, 13 мая сообщил, что ему удалось остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, атаковавшего системы по всему миру днем ранее. Данный вирус блокировал операционные системы компьютеров и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По данным "Лаборатории Касперского", к вечеру 12 мая было зафиксировано 45 тыс. нападений с помощью WannaCry.