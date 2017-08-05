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CNN сообщила о новых подозрениях ФБР по поводу "русского следа" на выборах в США

Международная панорама
5 августа, 2:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, августа. /ТАСС

Речь идет о попытках распространения сфабрикованных публикаций в социальных сетях в день президентских выборов 2016 года

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НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) якобы зафиксировали попытки распространения в социальных сетях в день президентских выборов 2016 года сфабрикованных публикаций и подозревают, что к этому может иметь отношение Россия. С таким утверждением выступил в пятницу телеканал CNN.

По версии источников канала, в день выборов 8 ноября 2016 года группа специалистов ФБР по безопасности в киберпространстве и контрразведке вела наблюдение за социальными сетями, в том числе Facebook и Twitter. Власти США якобы зафиксировали, что некоторые учетные записи в соцсетях были использованы для распространения сфабрикованных публикаций. Некоторые из них касались кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

По утверждению CNN, ФБР полагает, что указанную деятельность осуществляли в том числе находящиеся за пределами США лица. В бюро якобы подозревают, что, по крайней мере, некоторые учетные записи в соцсетях применялись таким образом в рамках "российской кампании с целью дезинформации". Чем именно вызваны такие предположения, источники телеканала не уточнили. В публикации отмечается, что сотрудники ФБР, отслеживавшие соцсети, по сути, были на грани нарушения закона.

Оппозиционная Демократическая партия США пытается инициировать скандал вокруг приписываемых президенту Дональду Трампу и его помощникам связей с РФ. По мнению американского лидера и руководителей его администрации, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

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Разногласия РФ и США в киберпространстве
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Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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