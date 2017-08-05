Лидер германской СвДП предложил переосмыслить отношения с РФ и временно забыть про Крым

Telegraph: заблокировавший вирус WannaCry программист признался в создании вредоносного ПОМеждународная панорама 5 августа, 4:34
СМИ: футболист Жулиано сообщил руководству "Зенита" о желании покинуть клубСпорт 5 августа, 4:32
СБ ООН проголосует по проекту резолюции об ужесточении санкций против КНДР в 22:00 мскМеждународная панорама 5 августа, 2:48
CNN сообщила о новых подозрениях ФБР по поводу "русского следа" на выборах в СШАМеждународная панорама 5 августа, 2:16
Неймар не сыграет за ПСЖ в первом туре чемпионата Франции в субботуСпорт 5 августа, 2:09
Хоккейный турнир стартует в Сочи с участием сборных России и КанадыСпорт 5 августа, 1:23
"Локомотив" и "Ахмат" попробуют продолжить победную серию в чемпионате России по футболуСпорт 5 августа, 1:15
Тиллерсон отправляется в турне в Азию, где обсудит КНДР и встретится с ЛавровымМеждународная панорама 5 августа, 1:14
"Халл" Леонида Слуцкого начинает сезон в английском футбольном ЧемпионшипеСпорт 5 августа, 1:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер выступил за изменение курса Берлина в отношении России и призвал временно забыть про конфликт вокруг Крыма. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.
"Безопасность и благополучие в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой", - указал политик. "Нам следует выйти из тупика. Мы должны попытаться вновь привнести движение в отношения с Россией", - подчеркнул он.
По мнению Линднера, Европе следует сделать такое предложение Москве, которое бы позволило властям РФ изменить политику, не потеряв при этом лица. "Говоря о табу: я боюсь, что к Крыму следует пока относиться как к долгосрочному временному состоянию", - сказал лидер СвДП. Он считает, что конфликт вокруг Крыма сейчас "нужно загерметизировать, чтобы достигнуть прогресса по другим направлениям".
Линднер также высказался за постепенное ослабление санкций в отношении РФ - еще до полной реализации минских соглашений. "Положительные промежуточные успехи также нужно ценить", - отметил он.
В то же время лидер свободных демократов подчеркнул, что выступает за оказание поддержки восточноевропейским странам и считает приоритетом развитие отношений с США.
Сейчас рейтинг СвДП, согласно последним социологическим опросам, колеблется на уровне 8-9%. Эта партия считается в Германии "естественным" союзником Христианско-демократического союза Ангелы Меркель.