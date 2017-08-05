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Лидер германской СвДП предложил переосмыслить отношения с РФ и временно забыть про Крым

Международная панорама
5 августа, 4:13 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, августа. /ТАСС

Кристиан Линднер также высказался за постепенное ослабление антироссийских санкций - еще до полной реализации минских соглашений

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БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер выступил за изменение курса Берлина в отношении России и призвал временно забыть про конфликт вокруг Крыма. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

"Безопасность и благополучие в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой", - указал политик. "Нам следует выйти из тупика. Мы должны попытаться вновь привнести движение в отношения с Россией", - подчеркнул он.

По мнению Линднера, Европе следует сделать такое предложение Москве, которое бы позволило властям РФ изменить политику, не потеряв при этом лица. "Говоря о табу: я боюсь, что к Крыму следует пока относиться как к долгосрочному временному состоянию", - сказал лидер СвДП. Он считает, что конфликт вокруг Крыма сейчас "нужно загерметизировать, чтобы достигнуть прогресса по другим направлениям".

Линднер также высказался за постепенное ослабление санкций в отношении РФ - еще до полной реализации минских соглашений. "Положительные промежуточные успехи также нужно ценить", - отметил он.

В то же время лидер свободных демократов подчеркнул, что выступает за оказание поддержки восточноевропейским странам и считает приоритетом развитие отношений с США.

Сейчас рейтинг СвДП, согласно последним социологическим опросам, колеблется на уровне 8-9%. Эта партия считается в Германии "естественным" союзником Христианско-демократического союза Ангелы Меркель.

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