Глава германской СвДП призвал власти ФРГ ужесточить политику по отношению к Анкаре

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БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер призвал правительство ФРГ ужесточить политику по отношению к Турции, в частности в вопросах выдачи виз и поставок оружия.
"Не может быть никаких послаблений в визовых вопросах", - заявил он в интервью медиагруппе Funke. "И все поставки вооружений должны быть заморожены", - отметил лидер СвДП.
Линднер считает, что правительство ФРГ слишком долго медлило с реакцией на действия Анкары. "Давно нужно было покончить с политикой умиротворения. Переговоры о принятии Турции в Европейский союз необходимо немедленно прекратить", - подчеркнул политик. По его мнению, процесс вступления страны в ЕС "больше напоминает зомби".
Последний виток обострения отношений между Берлином и Анкарой произошел из-за задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. Их обвинили в содействии деятельности террористических группировок.
20 июля глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил о том, что ФРГ пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе в экономической сфере.