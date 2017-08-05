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Telegraph: заблокировавший вирус WannaCry программист признался в создании вредоносного ПО

Международная панорама
5 августа, 4:34 UTC+3 ТАСС

Власти США ранее предъявили Маркусу Хатчинсу обвинения в создании и распространении вредоносной программы под названием Kronos

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Маркус Хатчинс

Маркус Хатчинс

© AP Photo/Frank Augstein

ТАСС, 5 августа. Британский программист Маркус Хатчинс, остановивший распространение вируса WannaCry, признался, что участвовал в создании вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на прокурора.

В четверг сетевой ресурс The Verge сообщил, что Хатчинсу инкриминируется участие в создании и распространении программы под названием Kronos, которая использовалась для похищения информации о банковских онлайн-операциях и данных кредитных карт.

Как утверждают американские власти, Хатчинс рекламировал и продавал указанное ПО с целью извлечения личной выгоды. Kronos впервые был выявлен специалистами в июле 2014 года.

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"Он [Хатчинс] признал, что был автором кода вредоносной программы Kronos и указал, что продал его", - приводит издание слова прокурора Дэна Коуига.

Судья назначил залог в $30 тыс. Ему нельзя будет пользоваться интернетом, а его местоположение будет отслеживаться с помощью GPS. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката Хатчинса Адриана Лобо, он не сможет выйти из под стражи до понедельника, так как времени на внесение необходимой суммы после заседания уже не оставалось.

Хатчинс, известный в интернете под псевдонимом MalwareTech, 13 мая сообщил, что ему удалось остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, атаковавшего системы по всему миру днем ранее.

Данный вирус блокировал операционные системы компьютеров и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По данным "Лаборатории Касперского", к вечеру 12 мая было зафиксировано 45 тыс. нападений с помощью WannaCry.

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