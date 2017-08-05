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США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

Международная панорама
5 августа, 4:42 UTC+3 ООН ООН 5, августа. /ТАСС

В Госдепартаменте при этом подчеркнули, что страна "поддерживает сбалансированный подход" к борьбе с глобальным потеплением

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ООН, 5 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты начали в пятницу процесс выхода из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата, который займет более двух лет. Как объявил Госдепартамент, делегация страны в ООН передала соответствующее формальное уведомление генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, который является депозитарием соглашения.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна "поддерживает сбалансированный подход" к борьбе с глобальным потеплением, который предусматривает сокращение выбросов одновременно с поощрением экономического роста и обеспечением энергетической безопасности. В Госдепартаменте напомнили слова президента США Дональда Трампа, который, объявляя 1 июня о решении выйти из Парижского соглашения, заявил, что американская администрация готова вновь стать участником договора, но на особых условиях.

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в пятницу вечером подтвердил получение уведомления американской стороны и уточнил условия выхода из международного договора. "Согласно статье 28 Парижского соглашения, его участник может выйти в любой момент спустя три года после даты вступления соглашения в силу для этого участника", - пояснил он, напомнив, что договор вступил в силу для США 4 ноября 2016 года. Таким образом, Соединенные Штаты перестанут быть его участником только в 2019 году.

Дюжаррик повторил слова генсека ООН, который еще в июне заявил, что сожалеет о решении США выйти из Парижского соглашения. Административный глава всемирной организации назвал это серьезным ударом по глобальным усилиям по сокращению выбросов парниковых газов и усилению глобальной безопасности.

"Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты оставались лидерами в вопросах климата и устойчивого развития", - подчеркнул Дюжаррик, добавив, что Гутерриш рассчитывает на работу с американским правительством и "всеми другими игроками в США и по всему миру" в интересах "построения стабильного будущего для наших детей и последующих поколений".

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Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.

4 ноября соглашение вступило в силу для стран, присоединившихся к документу. По состоянию на 4 августа документ ратифицировали 158 государств, в том числе Китай и США. На долю этих двух стран приходится почти 38% общемирового объема выбросов парниковых газов, являющихся основной причиной роста температуры атмосферы.

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Борьба с изменениями климата Выход США из Парижского соглашения по климату
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