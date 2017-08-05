NYT: спецпрокурор запросил у Белого дома данные об экс-помощнике Трампа Майкле Флинне

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Следователи, которые под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимаются разбирательством по поводу утверждений о вмешательстве России в американские выборы, запросили у Белого дома документы, касающиеся бывшего помощника американского президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По сведениям ее источников, подчиненные Мюллера также опросили неких свидетелей, пытаясь узнать, получал ли Флинн плату от властей Турции в последние месяцы президентской гонки 2016 года в США. Издание отмечает, что речь идет о "первом известном случае, когда группа Мюллера попросила Белый дом предоставить документы".

Следователи собирают информацию о том, от кого получала средства принадлежавшая Флинну консультационная компания Flynn Intel Group. В первую очередь их интересует, платили ли экс-помощнику Трампа турецкие власти. Один турецкий бизнесмен якобы заключил с указанной фирмой контракт на $530 тыс. Участники разбирательства также выясняют, на каких условиях Флинн получал средства от российских компаний.

Флинн занял пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя вынужден был подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

В марте газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Флинн до назначения помощником Трампа сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более $50 тыс. В публикации утверждалось также, что в декабре 2015 года телекомпания RT якобы заплатила Флинну порядка $34 тыс. за участие в организованной ею конференции. На этом мероприятии, по сведениям издания, Флинн выступал с речью, касавшейся внешней политики США и вопросов разведки.

Как отмечала газета, эти контакты между Флинном и российскими фирмами имели место летом и осенью 2015 года, то есть после того, как он ушел в отставку с должности директора разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США годом ранее. При этом на то время у Флинна сохранялся выданный ему допуск к совершенно секретной информации, говорилось в статье.