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Рейтинг поддержки премьера Японии вырос после кадровых перестановок в кабмине

Международная панорама
5 августа, 6:54 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 5, августа. /ТАСС

Согласно результатам социологических опросов, уровень поддержки правительства поднялся до уровня 35-42%

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ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Рейтинг поддержки премьер-министра Синдзо Абэ вырос после произведенных кадровых перестановок в кабинете министров Японии. Как показали опубликованные в субботу результаты опросов общественного мнения, проведенных ведущими японскими изданиями, уровень поддержки правительства поднялся до уровня 35-42%.

Исследования, которые проводились в течение двух дней после перестановок в правительстве 3 августа, показали рост уровня поддержки на 3-9 процентных пунктов. По данным опроса газеты Mainichi, рейтинг правительства вырос до 35%, то есть на 9 процентных пунктов по сравнению с предыдущим июльским опросом. Газета Nikkei показала рост всего на 3 процентных пункта до 42%, а Yomiuri - на 6 пунктов до 42%.

Число недовольных по-прежнему выше

Зафиксировано и снижение доли тех, кто не поддерживает правительство: от 47% у Mainichi и до 49% у Nikkei. Как отметила последняя, результаты опроса показали сохранение глубокого недоверия респондентов к премьер-министру, действующему правительству и правящей Либерально-демократической партии. 48% из тех, кто, по данным Nikkei, не поддерживает правительство, пояснили, что это связано именно с недоверием. Только опрос агентства Kyodo, результаты которого были опубликованы в пятницу, показал рост уровня поддержки до 44,4% и снижение числа противников правительства до 43,2%.

Одной из главных причин недоверия стал скандал вокруг планов создания нового ветеринарного училища организацией Kake Gakuen, в помощи которому заподозрили лично премьера. Подавляющее большинство респондентов, более 70%, не удовлетворены объяснениями, которые правительство дало на этот счет. Примерно такая же часть опрошенных недовольна ситуацией вокруг сокрытия отчетов о деятельности миротворцев Сил самообороны Японии в Южном Судане. По данным Yomiuri, 77% считают, что экс-министр обороны Томоми Инада слишком поздно ушла в отставку.

Положение партий

Вместе с ростом рейтинга правительства поднялся и уровень поддержки правящей партии. Либерально-демократическую партию поддерживают 36% опрошенных газетой Yomiuri, что на 5 пунктов больше предыдущего показатели, и 37% опрошенных Nikkei. Оппозиция воспользоваться скандалами вокруг правительства и продолжавшимся почти три месяца обвалом рейтингов кабмина и правящей ЛДП не смогла. Рейтинг главной оппозиционной Демократической партии сохраняется на уровне 6-8%.

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В то же время среди опрошенных растут ожидания относительно появления на политической арене Японии новой партии. Выхода на национальный уровень движения "Жители префектуры - прежде всего", основанного губернатором Токио Юрико Коикэ, ожидают 48% участников опроса Yomiuri, что на 11 пунктов больше июльского показателя.

Самым популярным среди опрошенных претендентов в премьер-министры стал один из самых активных критиков Абэ в самой ЛДП - бывший министр регионального развития Сигэру Исиба, набравший 22% голосов участников опроса Nikkei. Нынешний премьер оказался на втором месте с 17%.

Если ЛДП останется у власти, то определять перспективы премьерства будут именно в партии, ведь главой правительства становится председатель правящей партии. Среди сторонников либерал-демократов Абэ уверенно сохраняет поддержку 31% опрошенных, у Исибы - 21%, у экс-главы МИД, нового председателя политического совета ЛДП Фумио Кисиды, который считает главным реальным кандидатом в "преемники" Абэ, - 13%.

Перестановки в правительстве

Опросы общественного мнения были проведены сразу после перестановок в правительстве, в ходе которых Абэ надеялся восстановить доверие населения. За последние несколько месяцев из-за череды скандалов вокруг премьер-министра и нескольких бывших членов правительства рейтинг одобрения кабмина упал более чем на 20 процентных пунктов.

В случае восстановления рейтинга, как полагают японские политологи, Абэ может пойти на роспуск нижней палаты парламента и назначение досрочных выборов, чтобы стабилизировать ситуацию, однако сам глава правительства заявил, что на этот счет пока ничего не решено.

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По мнению наблюдателей, Абэ придавал большое значение тому, чтобы отвести от себя обвинения в назначении на министерские посты близких к нему людей, с которыми он состоит в дружеских отношениях. Назначение Сэйко Ноды, довольно далекой от премьера, на один из ключевых постов - министра по административным делам и коммуникациям - могло быть направлено на то, чтобы показать готовность главы правительства слушать мнения своих оппонентов. Ранее его обвиняли в нежелании делать это и излишней самоуверенности. Нода уже заявила о своем намерении побороться за пост председателя ЛДП на предстоящих в сентябре 2018 года выборах.

В ходе перестановок свои посты сохранили лишь пять из 19 членов кабмина. Министром иностранных дел в новом правительстве Абэ вместо Фумио Кисиды, который занимал эту должность четыре года и восемь месяцев, стал Таро Коно. Ключевое министерство обороны возглавил Ицунори Онодэра.

Вместе с тем свои посты сохранили ближайшие соратники Абэ: вице-премьер, министр финансов Таро Асо, генсек кабмина Ёсихидэ Суга, а также министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, ответственный за развитие экономического сотрудничества с Россией.

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Персоны
Абэ, Синдзо Кисида, Фумио
Страны
Япония
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