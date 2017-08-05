Рейтинг поддержки премьера Японии вырос после кадровых перестановок в кабмине

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Рейтинг поддержки премьер-министра Синдзо Абэ вырос после произведенных кадровых перестановок в кабинете министров Японии. Как показали опубликованные в субботу результаты опросов общественного мнения, проведенных ведущими японскими изданиями, уровень поддержки правительства поднялся до уровня 35-42%.

Исследования, которые проводились в течение двух дней после перестановок в правительстве 3 августа, показали рост уровня поддержки на 3-9 процентных пунктов. По данным опроса газеты Mainichi, рейтинг правительства вырос до 35%, то есть на 9 процентных пунктов по сравнению с предыдущим июльским опросом. Газета Nikkei показала рост всего на 3 процентных пункта до 42%, а Yomiuri - на 6 пунктов до 42%.

Число недовольных по-прежнему выше

Зафиксировано и снижение доли тех, кто не поддерживает правительство: от 47% у Mainichi и до 49% у Nikkei. Как отметила последняя, результаты опроса показали сохранение глубокого недоверия респондентов к премьер-министру, действующему правительству и правящей Либерально-демократической партии. 48% из тех, кто, по данным Nikkei, не поддерживает правительство, пояснили, что это связано именно с недоверием. Только опрос агентства Kyodo, результаты которого были опубликованы в пятницу, показал рост уровня поддержки до 44,4% и снижение числа противников правительства до 43,2%.

Одной из главных причин недоверия стал скандал вокруг планов создания нового ветеринарного училища организацией Kake Gakuen, в помощи которому заподозрили лично премьера. Подавляющее большинство респондентов, более 70%, не удовлетворены объяснениями, которые правительство дало на этот счет. Примерно такая же часть опрошенных недовольна ситуацией вокруг сокрытия отчетов о деятельности миротворцев Сил самообороны Японии в Южном Судане. По данным Yomiuri, 77% считают, что экс-министр обороны Томоми Инада слишком поздно ушла в отставку.

Положение партий

Вместе с ростом рейтинга правительства поднялся и уровень поддержки правящей партии. Либерально-демократическую партию поддерживают 36% опрошенных газетой Yomiuri, что на 5 пунктов больше предыдущего показатели, и 37% опрошенных Nikkei. Оппозиция воспользоваться скандалами вокруг правительства и продолжавшимся почти три месяца обвалом рейтингов кабмина и правящей ЛДП не смогла. Рейтинг главной оппозиционной Демократической партии сохраняется на уровне 6-8%.

В то же время среди опрошенных растут ожидания относительно появления на политической арене Японии новой партии. Выхода на национальный уровень движения "Жители префектуры - прежде всего", основанного губернатором Токио Юрико Коикэ, ожидают 48% участников опроса Yomiuri, что на 11 пунктов больше июльского показателя.

Самым популярным среди опрошенных претендентов в премьер-министры стал один из самых активных критиков Абэ в самой ЛДП - бывший министр регионального развития Сигэру Исиба, набравший 22% голосов участников опроса Nikkei. Нынешний премьер оказался на втором месте с 17%.

Если ЛДП останется у власти, то определять перспективы премьерства будут именно в партии, ведь главой правительства становится председатель правящей партии. Среди сторонников либерал-демократов Абэ уверенно сохраняет поддержку 31% опрошенных, у Исибы - 21%, у экс-главы МИД, нового председателя политического совета ЛДП Фумио Кисиды, который считает главным реальным кандидатом в "преемники" Абэ, - 13%.

Перестановки в правительстве

Опросы общественного мнения были проведены сразу после перестановок в правительстве, в ходе которых Абэ надеялся восстановить доверие населения. За последние несколько месяцев из-за череды скандалов вокруг премьер-министра и нескольких бывших членов правительства рейтинг одобрения кабмина упал более чем на 20 процентных пунктов.

В случае восстановления рейтинга, как полагают японские политологи, Абэ может пойти на роспуск нижней палаты парламента и назначение досрочных выборов, чтобы стабилизировать ситуацию, однако сам глава правительства заявил, что на этот счет пока ничего не решено.

По мнению наблюдателей, Абэ придавал большое значение тому, чтобы отвести от себя обвинения в назначении на министерские посты близких к нему людей, с которыми он состоит в дружеских отношениях. Назначение Сэйко Ноды, довольно далекой от премьера, на один из ключевых постов - министра по административным делам и коммуникациям - могло быть направлено на то, чтобы показать готовность главы правительства слушать мнения своих оппонентов. Ранее его обвиняли в нежелании делать это и излишней самоуверенности. Нода уже заявила о своем намерении побороться за пост председателя ЛДП на предстоящих в сентябре 2018 года выборах.

В ходе перестановок свои посты сохранили лишь пять из 19 членов кабмина. Министром иностранных дел в новом правительстве Абэ вместо Фумио Кисиды, который занимал эту должность четыре года и восемь месяцев, стал Таро Коно. Ключевое министерство обороны возглавил Ицунори Онодэра.

Вместе с тем свои посты сохранили ближайшие соратники Абэ: вице-премьер, министр финансов Таро Асо, генсек кабмина Ёсихидэ Суга, а также министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, ответственный за развитие экономического сотрудничества с Россией.